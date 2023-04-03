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Spor

La Liga'da ayrılıklar sürüyor! Espanyol ve Real Valladolid...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid ve Espanyol, teknik direktörlük değişikliğine gitti.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
La Liga'da ayrılıklar sürüyor! Espanyol ve Real Valladolid...
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) alt sıralarında bulunan Espanyol ve Real Valladolid teknik direktörlerini değiştirdi.

LaLiga'nın 27. haftasında deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenilen ve 28 puanla 16. sırada bulunan Real Valladolid'de Pacheta lakaplı teknik direktör Jose Rojo Martin görevinden alındı.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın büyük hissedarı olduğu Real Valladolid'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon takımı 2. ligden 1. lige çıkaran Pacheta ile yolları ayırmanın zor olduğu ama kulübün ligde kalma hedefini gerçekleştirmek için bunun gerekliliğine dikkat çekildi.

LaLiga'da diğer bir ayrılık ise 27 puanla 17. sırada yer alan ve son olarak deplasmanda Girona'ya 2-1 yenilen Espanyol'da oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşmayla teknik direktör Diego Martinez'in görevine son verildiği bildirildi.

Son 4 haftada rakiplerine yenilen Espanyol'da altyapıda görev yapan takımın eski futbolcularından 42 yaşındaki Luis Garcia'nın, Martinez'in yerine teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor.

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