La Liga'da Barcelona puan farkını korudu

La Liga'da lider Barcelona, deplasmanda Leganes'i Jorge Saenz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Son şampiyon Real Madrid, Alaves deplasmanında uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Kylian Mbappe, 38. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı müsabakada 62 dakika görev yaptı.

Ligde 31. hafta, bu akşamki Atletico Madrid-Valladolid maçıyla tamamlanacak. Barcelona'nın 70 puanla zirvede yer aldığı ligde Real Madrid 66 ve bir maçı eksik Atletico Madrid 60 puan topladı.