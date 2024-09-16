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Spor

La Liga'da Barcelona rüzgarı

La Liga'da Barcelona fırtınası erken başladı. Katalan ekibi ligde sezonun ilk 5 maçını kazanırken en yakın takipçisi Real Madrid'e 4 puan fark attı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
La Liga'da Barcelona rüzgarı
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Barcelona bu sezon bir başka. Geçen yıl La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan ekibi yeni sezona etkili başladı.

Bordo-mavililer, Lig'in beşinci haftasında Girona'yı deplasmanda 4-1 yenerken rakiplerine gözdağı verdi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 37'nci dakikada Lamine Yamal, 47'de Dani Olmo ile 64'üncü dakikada Pedri attı.

Girona'nın tek sayısını 80'inci dakikada Christian Stuani kaydetti. Barcelona böylece La Liga'da oynadığı 5'inci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Katalan ekibi yeni teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde sezonun ilk maçında deplasmanda Valencia'yı 2-1 yendi. Bordo mavililer daha sonra Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano'yu da yine aynı skorla 2-1 mağlup etti.

Barcelona 4'üncü haftada ise Real Valladolid'i 7-0'la geçerken şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi.

La Liga'ya kayıpsız başlayan Katalan ekibi, beşinci hafta itibariyla son şampiyon Real Madrid'e dört puan fark attı. Barcelona 22 Eylül pazar günü, ligin yenilgisiz dört takımından biri olan Villarreal'e konuk olacak.

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