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Spor

La Liga'da fırtına gibi esiyor! Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan sonra bir ilk peşinde

Sezon başında Villarreal'e transfer olan Trabzonspor'un eski golcü Alexander Sörloth kariyerinin en iyi sezonlarında birini yaşıyor. Son olarak Real Madrid'e 4 gol birden atarak yıldızlaşan Sörloth, kariyerinde ikinci kez gol krallığına koşuyor.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
La Liga'da fırtına gibi esiyor! Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan sonra bir ilk peşinde
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Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak kapatan Alexander Sörloth, kariyerinin ikinci gol krallığına koşuyor.

Villarreal formasıyla LaLiga'da harika bir sezon geçiren Sörloth, son oynanan ve 4-4 sona eren Real Madrid maçında takımının 4 golünü birden atan isim olmuştu.

SÖRLOTH GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Real Madrid ağlarına 17 dakikada 4 gol atarak maça damga vuran 28 yaşındaki Norveçli forvet, Gol Krallığı sıralamasında zirveye çıktı.

DOVBYK'İ GERİDE BIRAKTI

LaLiga'da bitime 1 hafta kala gol sayısını 23'e çıkaran Alexander Sörloth, 21 gollü Artem Dovbyk'i geçerek zirveye oturdu.

İspanyol ekibi, deneyimli forveti sezon başında Leipzig'ten 10 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Villarreal sezonun son maçında 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15:00'te Osasuna deplasmanına çıkacak.

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