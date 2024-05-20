Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak kapatan Alexander Sörloth, kariyerinin ikinci gol krallığına koşuyor.
Villarreal formasıyla LaLiga'da harika bir sezon geçiren Sörloth, son oynanan ve 4-4 sona eren Real Madrid maçında takımının 4 golünü birden atan isim olmuştu.
SÖRLOTH GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE ÇIKTI
Real Madrid ağlarına 17 dakikada 4 gol atarak maça damga vuran 28 yaşındaki Norveçli forvet, Gol Krallığı sıralamasında zirveye çıktı.
DOVBYK'İ GERİDE BIRAKTI
LaLiga'da bitime 1 hafta kala gol sayısını 23'e çıkaran Alexander Sörloth, 21 gollü Artem Dovbyk'i geçerek zirveye oturdu.
İspanyol ekibi, deneyimli forveti sezon başında Leipzig'ten 10 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Villarreal sezonun son maçında 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15:00'te Osasuna deplasmanına çıkacak.