AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:13

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 yendi.

Barselona kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada, Barcelona'dan Ansu Fati (Dk. 50) ve Espanyol'dan Pol Lozano (Dk. 54) kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.



Derbide alınan sonuçla puanını 76'ya çıkaran Barcelona, şampiyonluk yarışında bir maçı eksik olan Real Madrid'in 1 puan ardından ikincilikteki yerini korudu.

Real Madrid, cuma günü sahasında Alaves'e karşı oynayacak.

Espanyol ise 24 puanda kalarak, La Liga'da küme düştüğü kesinleşen ilk takım oldu.

LUİS SUAREZ, BARCELONA'NIN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU OLDU



Bu arada Barcelona formasıyla 195. golünü atan Uruguaylı Luis Suarez, kulüp tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.

Listede Lionel Messi (630) birinci sırada bulunurken, onu Cesar Rodriguez (232), Luis Suarez (195) ve Ladislao Kubala (194) izliyor.