La Liga'da pozitif vakalara video analiz yöntemi uygulanacak

20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:47 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:47

La Liga'da koronavirüse karşı önlem amacıyla ilginç bir yöntem geliştirildi.

Reuters'in ulaştığı protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine Mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran tarihini vermişti.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.

Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.

PROTOKOLDE YER ALAN DİĞER KURALLAR

- Oyuncular ve antrenörler her maçtan 24 saat önce incelenecek ve stadyuma geldiklerinde ateşleri ölçülecek.

- Maç topları düzenli olarak dezenfekte edilecek.

- Oyunculara ısınma öncesi ve sonrasında dezenfektan sunulacak.

- Tüm oyuncular ve teknik personel stadyuma gelirken maske ve eldiven takmak zorunda olacak.

- Maçlardan önce el sıkışma olmayacak.

- Antrenörler maç sonu basın toplantılarını video konferans olarak düzenleyecek.