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Spor

La Liga'da şampiyon Barcelona! Katalan devi kupaya uzandı

Barcelona, La Liga'nın 36. haftasında konuk olduğu Espanyol'u 2-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Katalan ekibine galibiyeti getiren goller Lamine Yamal ve Fermin Lopez'den geldi.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 00:32 - Güncelleme:
La Liga'da şampiyon Barcelona! Katalan devi kupaya uzandı
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La Liga'da Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Espanyol'u Lamine Yamal'ın golüyle 2-0 mağlup etti. Lamine Yamal ve Fermin Lopez galibiyet gollerini attı.

Espanyol'da Cabrera maçta direkt kırmızı kartla 79. dakikada oyundan atıldı.

35 hafta sonunda 4 puan farkla lider olan Barcelona, galibiyetle puan farkını 7'ye çıkararak bitime 2 hafta kala şampiyonluğu kesinleştirdi.

KUPA AVCISI FLICK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan devindeki ilk sezonunda adeta bir kupa avcısı gibi sahne aldı. Supercopa ve Copa del Rey zaferleriyle geçen sezonda, LaLiga şampiyonluğu da üçlemeyi tamamladı.

İspanyol basınına göre, Flick'in kısa sürede gösterdiği başarılı performans kulüp yönetiminin de takdirini kazandı. Bu nedenle, 2026'ya kadar geçerli olan mevcut sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması planlanıyor.

BARCELONA 28. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Barcelona bununla birlikte 28. kez ligde şampiyonluğunu ilan etti. Ligde bu alanda zirvede olan Real Madrid'in 36 şampiyonluğu bulunuyor.

LAMINE YAMAL YILDIZLAŞTI

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, bu sezon 37 gole direkt katkı sağladı. Yamal maçtaki galibiyet golüyle birlikte 17 gole ulaştı ve 20 asistlik katkı sağladı.

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