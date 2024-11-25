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  • La Liga'dan iki talip birden! Enes Ünal için ''İspanya'ya dönebilir'' iddiası
Spor

La Liga'dan iki talip birden! Enes Ünal için ''İspanya'ya dönebilir'' iddiası

Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Enes Ünal için İspanya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Sevilla ve Getafe'nin milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

25 Kasım 2024 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
La Liga'dan iki talip birden! Enes Ünal için ''İspanya'ya dönebilir'' iddiası
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, İspanya'ya geri dönebilir.

İKİ TAKIM TEMASTA

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla ve Getafe, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri ve 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtikleri kaydedildi.

İki takım arasında şu anda Getafe'nin transfer için daha önde olan taraf olduğu belirtildi.

GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

İspanya'da daha önce Levante, Villarreal, Real Valladolid ve Getafe formaları giyen Enes Ünal'ın da La Liga'ya geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth, Enes Ünal'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardından eylül ayıyla birlikte formasına kavuşan milli futbolcu, bu sezon Bournemouth'ta çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.

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