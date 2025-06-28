LAFC Thomas Müller için harekete geçiyor

MLS sezonunun ikinci yarısı yaklaşırken LAFC, kadrosunu heyecan verici şekillerde yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından gözünü iç sahaya çeviren kulüp, önemli bir değişim sürecine giriyor. Teknik direktör Steve Cherundolo'ya veda etmeye hazırlanan LAFC, kadrosunu da büyük hamlelerle tazelemek istiyor.

Bu hamlelerin merkezinde ise Bayern Münih'in efsane ismi Thomas Müller yer alıyor.

Ancak kulübün üç belirlenmiş oyuncu kotasının dolu olması, bu transferin önündeki en büyük engel. Mevcut sözleşme yapısı, Müller gibi büyük bir ismin kadroya katılmasını karmaşık hale getiriyor.