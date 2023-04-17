Lakers eski forveti Barnes: Lakers, Kyrie'i alabilir

Mavericks ile hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından bu yaz serbest oyuncu olacak olan Irving'in NBA'deki geleceği halen belirsiz durumda. Lakers'tan Irving için muhtemel bir takım olarak bahsedilse de, All-Star oyuncunun şu anki düşüncesi hiç kimse tarafından bilinmiyor.

"All the Smoke" isimli podcast'te konuşan eski Lakers forveti Barnes, Lakers'ın Kyrie'yi almaya niyetli olması durumunda önüne hiçbir şeyin çıkamayacağını belirtti:

"Lakers birini istediğinde, alır. Maaş sınırı ne olursa olsun ya da ne kadar az alanı kalırsa kalsın, Lakers birini istediğinde bir şekilde alıyor. Kyrie'nin kararının kesinlikle bekleneceğini düşünüyorum. Doğrusu, Dallas'ta kalmasını beklemiyorum. Beraber çok uzun süre oynamamış olsalar da, aralarındaki uyumdan pek emin değilim. Bu yaz orada kalacağını sanmıyorum."

Genel menajer Rob Pelinka, Brooklyn Nets'in Kyrie'yi Mavericks'e gönderdiği son takas günü öncesinde Kyrie'yi kadrosuna katmayı ciddi bir şekilde düşünmüş, ancak fiyatı Lakers'a fazla geldiği için nihayetinde başka takaslara yönelmişti.