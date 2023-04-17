İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3769
  • EURO
    21,2831
  • ALTIN
    1247.39
  • BIST100
    5090.39
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lakers eski forveti Barnes: Lakers, Kyrie'i alabilir
Spor

Lakers eski forveti Barnes: Lakers, Kyrie'i alabilir

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Los Angeles Lakers'in bu yaz Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'i kadrosuna katmanın 'bir yolunu bulacağını' söyledi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Lakers eski forveti Barnes: Lakers, Kyrie'i alabilir
ABONE OL

Mavericks ile hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından bu yaz serbest oyuncu olacak olan Irving'in NBA'deki geleceği halen belirsiz durumda. Lakers'tan Irving için muhtemel bir takım olarak bahsedilse de, All-Star oyuncunun şu anki düşüncesi hiç kimse tarafından bilinmiyor.

"All the Smoke" isimli podcast'te konuşan eski Lakers forveti Barnes, Lakers'ın Kyrie'yi almaya niyetli olması durumunda önüne hiçbir şeyin çıkamayacağını belirtti:

"Lakers birini istediğinde, alır. Maaş sınırı ne olursa olsun ya da ne kadar az alanı kalırsa kalsın, Lakers birini istediğinde bir şekilde alıyor. Kyrie'nin kararının kesinlikle bekleneceğini düşünüyorum. Doğrusu, Dallas'ta kalmasını beklemiyorum. Beraber çok uzun süre oynamamış olsalar da, aralarındaki uyumdan pek emin değilim. Bu yaz orada kalacağını sanmıyorum."

Genel menajer Rob Pelinka, Brooklyn Nets'in Kyrie'yi Mavericks'e gönderdiği son takas günü öncesinde Kyrie'yi kadrosuna katmayı ciddi bir şekilde düşünmüş, ancak fiyatı Lakers'a fazla geldiği için nihayetinde başka takaslara yönelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.