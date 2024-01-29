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Spor

Lakers için Dejounte Murray ihtimali zor

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın, Dejounte Murray'yi kadrosuna katma şansının çok düşük olduğu iddia edildi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Lakers için Dejounte Murray ihtimali zor
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Los Angeles Lakers'ın, Atlanta Hawks guardı Dejounte Murray'yi kadrosuna katma şansının 'gerçekçi olmadığı' iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da Lakers ve Hawks'ın son günlerde Murray'i ilgilendiren takas görüşmelerinin neredeyse hiç yapılmadığını ve Murray'nin son takas tarihinden önce Los Angeles'a gitmesinin "gerçek dışı" olarak nitelendirilme noktasına geldiğini söyledi.

Stein, bunun bir sebebinin de Hawks'ın D'Angelo Russell'ı almakla ilgilenmemesi olduğunu belirtti. Lakers'ın, ilk beş kadrosuna yeniden dahil edildiğinden beri daha iyi oynayan Russell'ı gönderme isteğinin azaldığı kaydedildi.

Los Angeles'ın, Murray karşılığında başlangıçta Russell'ın yanı sıra, 2029 ilk tur draft hakkı ve gelecekteki bir ilk tur draft hakkını teklif ettiği bildirildi. Ancak herhangi bir anlaşmanın, Russell'ı alacak üçüncü bir takımın bulunmasına bağlı olduğu belirtildi.

  • Dejounte Murray
  • Los Angels Lakers

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