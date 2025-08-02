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Spor

Lakers, Luka Doncic ile sözleşme uzattı

NBA'de transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Los Angeles Lakers'tan geldi. Kulüp, Sloven yıldız Luka Doncic ile 3 yıl için toplam 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Lakers, Luka Doncic ile sözleşme uzattı
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NBA'de transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Los Angeles Lakers'tan geldi.

Kulüp, Sloven yıldız Luka Doncic ile 3 yıl için toplam 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Lakers, süperstarını uzun vadede kadroda tutmayı garantiledi.

Yeni kontratının ardından anlamlı bir adım daha atan Doncic, geleceğin sporcularını unutmadı. Başarılı oyuncu, 77 genç sporcuya toplamda 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

"Basketbol bana her şeyi verdi, ben de ona geri vermek istiyorum. Gelecek nesle yardımcı olma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım." diyen Doncic, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

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