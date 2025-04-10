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Spor

Lakers, Luka Doncic'in 45 sayısıyla Mavericks'i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayısı ile Dallas Mavericks'i 112-97 mağlup etti.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Lakers, Luka Doncic'in 45 sayısıyla Mavericks'i devirdi
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NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Lakers deplasmanda Mavericks'i 15 sayı farkla yendi.

Eski takımı önünde ilk kez parkeye çıkan ve maçın en skorer oyuncusu olan Doncic, 45 sayı üreterek Lakers'ın play-off'lara kalmasına katkı sağladı.

Mavericks'te ise Naji Marshall, 23 sayı kaydetti.

JAMES HARDEN'DAN 35 SAYI CLİPPERS'A ÜST ÜSTE 6. GALİBİYETİ GETİRDİ

Los Angeles Clippers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 134-117 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı.

Clippers'ta James Harden 35 sayı ve 10 asist ile oynarken Rockets'ta Reed Sheppard, 20 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda 2 numaralı seribaşı olmayı garantileyen Rockets, 2020'den bu yana ilk kez play-off'a katılacak. Bu nedenle Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün dahil olmak üzere ilk beş oyuncularının çoğu bu karşılaşmada dinlendirildi.

ADEM BONA'DAN 17 SAYI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a karşı aldığı 122-103'lük galibiyetle 12 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

76ers'ta Jeff Dowtin, 30 sayı ile NBA kariyerinin en yüksek sayısını atarken Lonnie Walker, 24 sayı kaydetti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona da 17 sayı, 9 ribaunt, 2 blok ile oynadı.

Wizards'ta Tristan Vukcevic ise 24 sayı attı.

SONUÇLAR:

Orlando Magic-Boston Celtics: 96-76

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 103-122

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-112

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 126-96

Chicago Bulls-Miami Heat: 119-111

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 133-126

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 111-114

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 112-125

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 116-124

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 134-117

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