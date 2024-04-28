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Spor

Lakers, Nuggets'ı mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets'ı 119-108 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 3-1'e getirdi.

AA28 Nisan 2024 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Lakers, Nuggets'ı mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirdi
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NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers, Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets'a karşı ilk galibiyetini alarak seriye tutundu.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Anthony Davis 25 sayı, 23 ribaunt, 6 asist, D'Angelo Russell ve Austin Reaves 21'er sayıyla oynadı.

Nikola Jokic'in 33 sayı, 14 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaptığı Nuggets'ta, Michael Porter Jr. 27 sayı, 11 ribaunt, Jamal Murray 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

MAGİC, SERİYİ 2-2 YAPTI

Orlando Magic, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 112-89 mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı.

Ev sahibi ekipte, Franz Wagner 34 sayı, 13 ribaunt, Jonathan Isaac 14 sayı, 7 ribaunt, Markelle Fultz ve Jalen Suggs, 12'şer sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda, Jarrett Allen 21 sayı, 9 ribaunt, Donovan Mitchell 18 sayı, 6 asist, Evan Mobley ve Darius Garland 14'er sayılık performans sergiledi.

CELTİCS, SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

Deplasmanda Miami Heat'i 104-84 yenen Boston Celtics, seride 2-1 öne geçti.

Celtics'te Jayson Tatum 22 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Jaylen Brown 22 sayı, 8 ribaunt, Kristaps Porzingis 18 sayı, 5 ribaunt, Derrick White 16 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Heat'te Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribaunt, Nikola Jovic 15 sayı, 8 ribaunt, Tyler Herro 15 sayıyla salondan ayrıldı.

THUNDER, SERİYİ 3-0 YAPTI

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 106-85 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Jalen Williams 21 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Josh Giddey 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Pelicans'ta Brandon Ingram 19 sayı, 4 ribaunt, CJ McCollum 16 sayı, 7 asist, Herbert Jones 15 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

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