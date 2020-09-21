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Spor

Lakers son saniye basketiyle kazandı

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finali ikinci maçında Anthony Davis'in son saniyede attığı üçlükle Denver Nuggets'ı 105-103 mağlup etti.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:31
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 105-103 yenen Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına, Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 2. maçıyla devam edildi. Lakers, son 2.1 saniyesine 103-102 geride girdiği karşılaşmayı, all-star forveti Anthony Davis'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle kazandı.

22'si ikinci yarıda olmak üzere 31 sayı kaydeden ve 9 ribaunt alan Davis, sahanın en skoreri oldu. 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan LeBron James de Lakers'ın seriyi 2-0'a getirmesinde önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 30 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Jamal Murray'nin 25 sayı, 6 ribauntluk performansları galibiyete yetmedi.

Serinin 3. mücadelesi, 23 Eylül Çarşamba günü TSi 04.00'te oynanacak.

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