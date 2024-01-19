Lakers'ın hedefi Jones ve Sexton

Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards'tan Tyus Jones ve Utah Jazz'den Collin Sexton'ı takip edebileceği iddia edildi.

ESPN'den Dave McMenamin, Lakers'ın hedef alabileceği iki oyuncunun Jones ve Sexton olduğunu bildirdi. Jones'un takasa müsait olduğu bilinirken, Sexton'ın durumunun ise Utah'ın son dönemdeki güçlü performansı nedeniyle belirsiz olduğu söylenmişti.

14 milyon dolarlık kontratı bu sezon sona eren Jones, Washington formasıyla 39 maçın tamamında ilk beş başlayarak 12.8 sayı, 2.9 ribaund, 5.6 asist ortalamaları yakalıyor.

Bu sezon 43 maçta 17,2 sayı, 4,0 asist ve 2,6 ribaund ortalamaları yakalayan Sexton ise bu sezon 17,3 milyon dolar kazanıyor ve 2025-26 sezonu sonuna kadar kontratında 37,1 milyon dolar daha alacağı bulunuyor.