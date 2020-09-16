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Spor

Lakers'ın rakibi Denver Nuggets oldu

Los Angeles Clippers'ı 104-89 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-3 kazanarak Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 09:47 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 104-89 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-3 kazanarak Batı Konferansı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı finalinin 7. mücadelesinde Nuggets, Clippers'ı 104-89 mağlup etti ve Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Nuggets böylece 2009'dan bu yana ilk defa adını konferans finaline yazdırdı.

Nuggets'ı galibiyete, 40 sayı, 5 asistle oynayan Jamal Murray ve 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic taşıdı.

3-1 önde olduğu seriyi kaybeden Clippers'ın en skoreri, kenardan oyuna girerek 20 sayı kaydeden Montrezl Harrell oldu. All-star oyuncular Kawhi Leonard 14, Paul George 10 sayıda kaldı.

DOĞU FİNALİNDE İLK GALİBİYET HEAT'İN

Boston Celtics ile Miami Heat arasındaki Doğu Konferansı finalinin ilk karşılaşmasında ise büyük çekişme yaşandı. Heat, 106-106'lık skorla uzatmaya giden müsabakayı, 117-114 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Heat pivotu Bam Adebayo, bitime 5 saniye kala takımı 116-114 öndeyken Jayson Tatum'un smaç girişimini bloklayarak maçın kahramanı oldu.

Heat'te Adebayo 18 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Goran Dragic 29 sayı, 7 ribaunt, Jae Crowder 22 sayı, 5 ribaunt ve Jimmy Butler 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Celtics cephesinde Tatum'un 30 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart'ın 26 sayı ve Kemba Walker'ın 19 sayı, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

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