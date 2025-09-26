İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5734
  • EURO
    48,5922
  • ALTIN
    5018.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lakers'ta Redick'in sözleşmesi uzatıldı
Spor

Lakers'ta Redick'in sözleşmesi uzatıldı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers, başantrenör J.J. Redick'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Lakers'ta Redick'in sözleşmesi uzatıldı
ABONE OL

Los Angeles Lakers, 2025-26 sezonu öncesinde başantrenör JJ Redick'in sözleşmesini uzattı.

Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Sports Central LA'den Mark Medina'nın haberine göre, "Bu uzatma, sahadaki performansımız ve teknik kadro liderliğimiz açısından onun basketbolun başındaki isim olduğunu açıkça ortaya koyuyor," dedi.

Redick'in yeni kontratının maddi şartları henüz açıklanmadı.

41 yaşındaki Redick, geçtiğimiz sezon Lakers'ın başantrenörlüğüne getirilmişti. Redick yönetimindeki Lakers, sezonu 50 galibiyet – 32 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda üçüncü sırada tamamladı. Ancak Los Angeles ekibi, playofflarda Minnesota Timberwolves'a ilk turda beş maç sonunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Lakers, bu yaz Luka Doncic'in kontratını uzattı ve Deandre Ayton ile Marcus Smart gibi önemli isimleri kadrosuna katarak eksikliklerini gidermeye çalıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.