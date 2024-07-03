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Spor

Lakers'tan LeBron James'e 2 yıl için 104 milyon dolar

Serbest oyuncu LeBron James, Los Angeles Lakers ile iki yıllığı 104 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Lakers'tan LeBron James'e 2 yıl için 104 milyon dolar
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Serbest oyuncu LeBron James, Los Angeles Lakers ile iki yıllığı 104 milyon dolarlık bir maksimum kontratta anlaşmaya vararak takımda kaldı.

Wojnarowski, James'in sözleşmesinde oyuncu opsiyonu ve takas vetosu maddesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

James, 2024-25 sezonu için kontratındaki 51,4 milyon dolarlık opsiyondan çekilmiş olsa da, genel beklenti yıldız oyuncunun Los Angeles'ta kalacağı yönündeydi.

39 yaşındaki James, geçtiğimiz sezon 71 maçta 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamaları yakalamış ve üst üste 20. sezon All-NBA kadrolarına seçilerek halen ligin en iyi oyuncuları arasında yer aldığını kanıtlamıştı.

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