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Spor

LaLiga'da sezonun oyuncusu Raphinha seçildi

İspanya LaLiga'da sezonun futbolcusu şampiyonluk sevinci yaşayan Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Raphinha seçildi.

AA6 Haziran 2025 Cuma 17:26 - Güncelleme:
LaLiga'da sezonun oyuncusu Raphinha seçildi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2024-2025 sezonunun oyuncusu Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha seçildi.

LaLiga'nın internet sitesinden sezonun oyuncusu ve teknik direktörü açıklandı.

2022'de İngiliz kulübü Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 36 maçta forma giyip 18 gol attı ve takımının şampiyonluğuna en çok katkı veren oyunculardan biri oldu.

Sezonun teknik direktörü olarak Barcelona'nın Alman çalıştırıcısı Hansi Flick seçilirken, en iyi 23 yaş altı oyuncu ödülüne de Katalan ekibinin genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal layık görüldü.

Sezonun kurtarışı ödülünü Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak kazanırken, sezonun golü ödülünü ise Real Sociedad'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Sucic aldı.

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