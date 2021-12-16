LaLiga'ya Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao'dan dava

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 07:59 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 07:59

Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao kulüpleri, 1. ve 2. ligde oynayan kulüplerin bağlı olduğu LaLiga'nın 10 Aralık tarihinde CVC Capital Partners Yatırım Fonu ile anlaşılmasına onay veren kararına karşı dava açacağını duyurdular.

İspanya'nın önemli üç kulübünün ortak açıklamasında, "Teşvik Projesi" olarak adlandırılan LaLiga'nın CVC Capital Partners Yatırım Fonu ile anlaşma yapma kararının, "İspanyol futbol sektörüne geri dönüşü olmayacak büyük zarar vereceği" savunuldu.

Söz konusu anlaşmanın yasa dışı olduğunu, İspanyol futbolunun temel ilkelerini ve LaLiga statüsünü çiğnediğini ileri süren Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao kulüpleri, buna karşı yasal işlem başlatma kararı aldığını açıkladılar.

LaLiga, 10 Aralık'taki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, söz konusu üç kulübün karşı oylarına rağmen 1. ve 2. ligdeki diğer 37 kulübün onayıyla, önümüzdeki 50 yıl boyunca CVC Capital Partners ile 1 milyar 994 milyon avroluk yatırım anlaşması imzalama kararı almıştı.

LaLiga'nın yasal olduğunu vurguladığı bu anlaşmayla, kulüplerin fondan alacağı kaynağın yüzde 70'ini yeni altyapı ve modernizasyon projelerine ayırması, yüzde 15'ini futbolcuların sözleşmelerine, kalan yüzde 15'ini de kulüp borçlarını azaltmak için kullanması öngörülüyor.

Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao, bu anlaşmaya alternatif bir öneri getirip, 50 yerine 25 yıllığına ve CVC Capital Partners yerine JPMorgan, Bank of America ve HSBC kurumları ile 115 milyon avroluk sabit ödemeli 2 milyar avroluk kredi anlaşması yapılmasını talep etmişti.

Pandemi dolayısıyla ekonomik anlamda zor günler yaşayan İspanyol kulüpleri, yatırım fonunu "hayatta kalabilmek için bir zorunluluk" olarak görüyor.

LaLiga ile Real Madrid ve Barcelona kulüpleri arasında güç ve maddi kaynak mücadelesi son dönemlerde oldukça açığa çıkarken, karşılıklı yalanlamalar ve suçlamalar yapılıyor.

Real Madrid ve Barcelona'nın başını çektiği Avrupa Süper Ligi projesine en sert tepkiyi veren kurumlardan biri de LaLiga olmuştu.