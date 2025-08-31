Lamine Yamal dünyanın en iyi genç oyuncusu seçildi

Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, CIES Futbol Gözlemevi tarafından hazırlanan sıralamada 97,7'lik olağanüstü ortalama puanla zirveye çıkarak dünyanın en iyi genç futbolcusu seçildi. İlk 10'da Chelsea'nin üç genç yeteneği de yer aldı. Yamal, böylece dünyanın en parlak yükselen yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

Lamine Yamal'ın olağanüstü sezonu, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğuna, Copa del Rey zaferine ve İspanya Süper Kupası'na yaptığı kritik katkılarla taçlandı. İspanyol yıldız adayı zirveye çıkarken, Chelsea'nin genç yetenekleri Estevão Willian, Jorrel Hato ve gelecek yaz kadroya katılacak Geovany Quenda da CIES Futbol Gözlemevi'nin listesinde ilk 10'a girerek dikkat çekti.

Palmeiras'ta gösterdiği olağanüstü performans sonrası Chelsea'ye transfer olan Estevão, 86.7 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ajax'ta adeta parlayan Jorrel Hato, 84.0 puanla altıncı basamakta. Sporting'den gelecek sezon Chelsea'ye katılacak Geovany Quenda ise 83.8 puanla dokuzuncu sıraya yerleşti ve Chelsea'nin gelecek için umut verici kadrosunu daha da güçlendirdi.

EN İYİ 20

1. Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya) - 97.7

2. Pau Cubarsi (Barcelona ve İspanya) - 93.4

3. Warren Zaire-Emery (PSG ve Fransa) - 87.8

4. Estevao Willian (Chelsea) - 86.7

5. Franco Mastantuono (Real Madrid) - 85.4

6. Jorrel Hato (Chelsea ve Hollanda) - 84.0

=7. Roger Fernandes (Braga) - 83.9

=7. Myles Lewis-Skelly (Arsenal ve İngiltere) - 83.9

9. Geovany Quenda (Sporting, 2026 yazında Chelsea'ye katılacak) - 83.8

10. Elias Montiel (Pachuca) - 83.2

11. Givairo Read (Feyenoord) - 83.1

12. Jesus Rodriguez (Como) - 82.2

13. Mamadou Sarr (Strasbourg) - 82.1

14. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) - 82.0

15. Ethan Nwaneri (Arsenal) - 81.9

16. Andrija Maksimovic (RB Leipzig ve Sırbistan) - 80.8

=17. Lucas Bergvall (Tottenham ve İsveç) - 80.7

=17. Rayan Vitor (Vasco de Gama) - 80.7

=17. Rodrigo Mora (Porto) - 80.7

20. Pedro Henrique (Zenit Saint Petersburg) - 80.2