İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,62
  • EURO
    39,8613
  • ALTIN
    3512.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lamine Yamal: Her şey çok çabuk ilerliyor
Spor

Lamine Yamal: Her şey çok çabuk ilerliyor

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, verdiği bir röportajda, 'Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok çabuk ilerliyor.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
Lamine Yamal: Her şey çok çabuk ilerliyor
ABONE OL

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

17 yaşındaki futbolcu, "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok çabuk ilerliyor ve düşünmek için fırsat bulamıyorsunuz, fazla düşünmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Ben yaratıcı ve eğlenceli bir futbolcuyum" diyen Lamine Yamal, "Bir süre topa dokunmayabilirim ama bir dakika içinde maçtan keyif almanızı sağlayacak eğlenceli şeyler yapabilirim." sözlerini sarf etti.

Barcelona'da bu sezon 37 maçta süre bulan Yamal, 12 gol attı ve 17 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.