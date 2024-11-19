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Spor

Lamine Yamal için dev teklif

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Matip, kulübün yaz aylarında Lamine Yamal için Paris Saint-Germain'den 250 milyon euroluk teklif aldığını ancak teklifin reddildiğini açıkladı.

19 Kasım 2024 Salı 18:54 - Güncelleme:
Lamine Yamal için dev teklif
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Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Matip, Lamine Yamal ile ilgili bir transfer itirafında bulundu.

PSG'DEN 250 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Matip, kulübün yaz aylarında Lamine Yamal için Paris Saint-Germain'den 250 milyon euroluk teklif aldığını doğruladı ve teklifin reddedildiğini açıkladı.

"YAMAL'I SATMA ŞANSI YOK"

El Chiringuito TV'ye konuşan Matip, "Paris Saint-Germain geçen yaz Lamine Yamal için 250 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu. Laporta bunu dikkate bile almadı, Lamine'i satma şansı yok." ifadelerini kullandı.

BU SEZON YAMAL

Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal, bu sezon 16 resmi maçta süre alırken 6 gol ve 8 asiste imza attı.

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