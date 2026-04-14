Lamine Yamal idolünü açıkladı: Umarım Dünya Kupası'na gelebilir

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gelen sorular üzerine Neymar hakkında da konuştu.

Genç yıldız, "Ben de canlı izledim. Bence Neymar, tüm çocukluğumu şekillendiren bir oyuncu, benim idolüm ve futbola kattıkları için ona her zaman minnettar olacağım. Bu yüzden bence hepimize ilham veriyor. Oynamasını izlemek için para ödeyeceğiniz türden bir oyuncu. Maçtan üç gün sonra bile, sadece onun hareketlerini görmek için maçı tekrar izleyeceğiniz türden bir oyuncu. Bu yüzden futbola kattıkları için minnettarım ve umarım Dünya Kupası'na gelebilir" dedi.

Neymar, geçen ay oynanan Fransa ve Hırvatistan maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Brezilya'nın 79 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, Ekim 2023'te ciddi bir diz sakatlığı geçirdiğinden beri milli takımda oynamadı ve kendi kulübü Santos'ta da istikrarlı bir form durumu yok.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü de geçtiğimiz günlerde Neymar'a 2026 Dünya Kupası için açık kapı bırakmış ve önünde iki ay olduğunu, yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağının kendi elinde olduğunu açıklamıştı.