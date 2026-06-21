Lamine Yamal, ilk Dünya Kupası golünde secdeye gitti

2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Suudi Arabistan karşısında farklı kazandı. İspanya'da Lamine Yamal, kariyerinde bir ilki başardı.
Maçı İspanya, 4-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yamal, 10. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Lamine Yamal, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Genç futbolcu, turnuvadaki etkili performansını golle süslerken İspanya'nın erken üstünlük kurmasında başrol oynadı.
Lamine Yamal, Pele'nin ardından 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçının açılış golünü atan ikinci oyuncu oldu.
Yamal, gol sevincini secdeye giderek yaşadı.