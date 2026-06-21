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Spor

Lamine Yamal: İlk maçta bir aksilik yaşadık ama toparlandık

İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 21:55 - Güncelleme:
Lamine Yamal: İlk maçta bir aksilik yaşadık ama toparlandık
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İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Suudi Arabistan karşısında alınan 4-0'lık galibiyette takımının ilk golünü atan 18 yaşındaki genç futbolcu, "İlk maçtan sonra insanlar pek çok doğru olmayan şeyler söyledi. İlk maçta bir aksilik yaşadık ama toparlandık ve yolumuza devam ettik." dedi.

Attığı golle hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Yamal, "Bir önceki Dünya Kupası'nda maçları sınıfta izliyordum. Şimdi burada olmak gerçekten harika bir şey. Çok gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Lamine Yamal, "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu." sözlerini sarf etti.

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