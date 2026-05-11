  • Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı

El Clasico'da Real Madrid'i mağlup eden ve La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da 18 yaşındaki Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdı.

11 Mayıs 2026 Pazartesi 22:44
Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı.

İspanya La Liga, Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı.

18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.

