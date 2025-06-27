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Spor

Lamine Yamal'a 10 numaralı forma

Ansu Fati'nin ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı forma, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a emanet ediliyor.

Akşam27 Haziran 2025 Cuma 08:39 - Güncelleme:
Lamine Yamal'a 10 numaralı forma
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Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal, kulüp tarihine damga vuran 10 numaralı formayı 2025-26 sezonundan itibaren sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Anıtsal numara, Lionel Messi'nin ardından Ansu Fati tarafından taşınmıştı. Fati'nin Monaco'ya transferiyle boşalan forma, şimdi Lamine'ye devredilecek.

Kulüp, oyuncunun 18. yaş günü olan 13 Temmuz'da özel bir tanıtım planlıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte 10 numaralı formalar da 2 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak. Hem ticari hem de sportif anlamda büyük etki yaratması beklenen bu adım, Lamine'nin Messi sonrası dönemdeki en büyük sembol olacağına işaret ediyor.

Lamine, "Sayılar gol atmaz" diyerek baskıya rağmen odak noktasının futbol olduğunu belirtiyor. Teknik direktör Hansi Flick ise onu takımın yeni dönemdeki kilit ismi olarak görüyor. 2031'e kadar sözleşmesi uzatılan ve maaşı yılda 20 milyon Euro'ya ulaşan genç yıldız, artık sadece yeteneğiyle değil, taşıdığı formayla da tarih yazmaya hazırlanıyor.

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