Juventus forması giyen genç milli yıldız Kenan Yıldız, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or kapsamında verilen Kopa Trophy için aday gösterildi. Bu önemli gelişme, Türk futbolu adına da büyük gurur kaynağı oldu.

GENÇ YETENEKLER ARASINDA ELİT LİSTEYE GİRDİ

Kopa Trophy, 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen bir ödül olarak Ballon d'Or organizasyonu tarafından her yıl düzenleniyor. Kenan Yıldız, bu yıl aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

Aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Kenan Yıldız (Juventus)

Lamine Yamal (Barcelona)

Joao Neves (Benfica)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

Ayoub Bouaddi (Lille)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Désiré Doué (PSG)

Estevão (Palmeiras)

Dean Huijsen (İspanya Milli Takımı / Juventus kiralık)

KENAN YILDIZ'IN YÜKSELEN GRAFİĞİ

Geçtiğimiz sezon hem kulüp performansıyla hem de Türkiye A Milli Takımı'ndaki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Juventus'ta düzenli forma şansı bulmuş ve İtalya Serie A'da gösterdiği performansla övgü toplamıştı. EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla etkileyici bir performans sergileyen 2005 doğumlu yıldız, geleceğin en büyük futbolcularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

KOPA TROPHY'NİN ÖNEMİ

Ballon d'Or çatısı altında verilen Kopa Trophy, geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham gibi yıldızlara verilmişti. Bu ödül, genç futbolcuların dünya çapında tanınmasını sağlarken, aynı zamanda kariyerlerinde büyük bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.