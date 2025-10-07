İSTANBUL 19°C / 13°C
  Lamine Yamal'dan iyi haber geldi! El Clasico'ya yetişiyor
Spor

Lamine Yamal'dan iyi haber geldi! El Clasico'ya yetişiyor

La Liga ekibi Barcelona'da sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu Lamine Yamal'dan iyi haber geldi.

7 Ekim 2025 Salı 16:35
Lamine Yamal'dan iyi haber geldi! El Clasico'ya yetişiyor
Barcelona'ya sakatlığı bulunan Lamine Yamal'dan iyi haber geldi.

FLICK'TEN AÇIKLAMA

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yamal'ın 26 Ekim'de Real Madrid ile oynanacak El Clasico'ya yetişmesinin zor olduğunu söylemiş ve bu açıklama taraftarlar arasında paniğe yol açmıştı.

EL CLASICO'YA YETİŞİYOR

Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcu, 26 Ekim'deki Real Madrid maçına yetişecek.

ARA SONRA HAZIR!

Sakatlığının ardından İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkartılan Yamal'ın, son anda bir aksilik olmazsa milli ara sonrası 18 Ekim'de oynanacak Girona maçına hazır olacağı kaydedildi. Yamal'ın, Girona maçında 90 dakika oynamasının mümkün olmadığı ancak birkaç dakika alabileceği ifade edildi.

İspanyol futbolcunun, 18 Ekim'deki Girona maçının ardından 21 Ekim'deki Olympiacos ve 26 Ekim'deki Real Madrid maçlarında forma giyebilecek duruma geleceği aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona'de bu sezon 5 maçta süre bulan Yamal, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

