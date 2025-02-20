Lamine Yamal'dan Real Madrid itirafı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, flaş bir itirafta bulundu.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahadaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Yamal, ezeli rakip Real Madrid'e transfer ihtimalini kesin bir dille reddetti.

Barcelona'nın genç yıldızı, kendisine yöneltilen "Real Madrid size bir teklif yapsa ne olur?" sorusuna verdiği yanıtta "Asla! Hayır! Real Madrid asla olmaz!" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 32 maça çıkan Yamal, 11 gol 15 asistlik performans sergiledi.