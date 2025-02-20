İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3171
  • EURO
    38,0792
  • ALTIN
    3419.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lamine Yamal'dan Real Madrid itirafı!

Katalan devi Barcelona forması giyen Lamine Yamal kendisine yönetilen 'Real Madrid size bir teklif yapsa ne olur?' sorusuna 'Asla' cevabını verdi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2025 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Lamine Yamal'dan Real Madrid itirafı!
ABONE OL

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, flaş bir itirafta bulundu.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahadaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Yamal, ezeli rakip Real Madrid'e transfer ihtimalini kesin bir dille reddetti.

Barcelona'nın genç yıldızı, kendisine yöneltilen "Real Madrid size bir teklif yapsa ne olur?" sorusuna verdiği yanıtta "Asla! Hayır! Real Madrid asla olmaz!" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 32 maça çıkan Yamal, 11 gol 15 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.