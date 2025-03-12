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Spor

Lamine Yamal'dan Şampiyonlar Ligi tarihine geçen performans

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica karşılaşmasında attığı gol ve yaptığı asistle turnuvanın bir maçta gol atan ve asist yapan en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.

HABER MERKEZİ12 Mart 2025 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Lamine Yamal'dan Şampiyonlar Ligi tarihine geçen performans
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Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Benfica karşısında sergilediği üstün performansla tarihe geçti. 16 yaşındaki futbolcu, attığı muhteşem gol ve yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta gol atan ve gol pası veren en genç oyuncu unvanını kazandı.

Yamal, sağ kanatta gösterdiği etkileyici oyunla maça damgasını vururken, ceza sahası dışından yaptığı şutla fileleri havalandırdı. Genç yıldız aynı zamanda Raphinha'ya yaptığı asistle açılış golüne katkı sağladı. Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en genç ikinci oyuncu olurken, turnuva tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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