Lamine Yamal'dan Şampiyonlar Ligi tarihine geçen performans

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Benfica karşısında sergilediği üstün performansla tarihe geçti. 16 yaşındaki futbolcu, attığı muhteşem gol ve yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta gol atan ve gol pası veren en genç oyuncu unvanını kazandı.

Yamal, sağ kanatta gösterdiği etkileyici oyunla maça damgasını vururken, ceza sahası dışından yaptığı şutla fileleri havalandırdı. Genç yıldız aynı zamanda Raphinha'ya yaptığı asistle açılış golüne katkı sağladı. Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en genç ikinci oyuncu olurken, turnuva tarihine adını altın harflerle yazdırdı.