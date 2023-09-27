Lamkel Ze: Volkan Demirel, Türk futbolunun Zidane'ı

Hatayspor'un 27 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Didier Lamkel Ze, Fransız basınına Türk futbolu ve Hatayspor hakkında açıklamalarda bulundu. İşte golcü oyuncunun açıklamaları;

"TRABZON MAÇI BÜYÜK BİR ZAFERDİ"

"Burada çok mutluyum. Yeni bir takımdayım ve iyi işler yapıyoruz. Trabzonspor maçına çok kötü başladık ama büyük bir zafer elde ettik. O maçta gol atmak beni çok mutlu etti."

"HATAY'A HİÇ GİTMEDİM"

"Buraya ilk geldiğimde Hatay'a yerleşeceğimizi düşündüm ama İstanbul'da kalıyoruz. Hatay şehri yıkılmış durumda ve orada maçlarımızı oynayamayız. İç saha maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz. Henüz Hatay'a gitme şansım olmadı."

"TÜRKİYE'NİN ZIDANE'I"

"Burada yeni bir projeye başladık. Hocamız Volkan Demirel, bütün operasyonun başında. Onun için 'Türk futbolunun Zidane'ı' diyebilirim. Burada çok başarılı işler yapıyor. Henüz birbirimizi çok iyi tanımıyoruz ama sahadaki herkes kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Büyük kulüpler ile aynı bütçelere sahip değiliz ama hocamız bize onlarla yarışabileceğimizi söylüyor. O çok tutkulu bir hoca."

"BURADA ÇOK RAHATIM"

"Volkan Demirel benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Teknik direktörün sizi istediğini hissetmeniz çok önemli. Burada çok rahat hissediyorum. Depremden etkilenmiş insanları mutlu edebilmek benim elimde."

"TFF, TESİS AYARLADI"

"Türkiye Futbol Federasyonu bize bir idman tesisi ayarladı. Şimdilik burada kalıyoruz ama yıl sonuna doğru şehir değiştirebiliriz. Bir yerleşememek tabii ki zor ancak hocamız, Hatay'a yerleştiğimizde hayatlarımızın daha kolay olacağını söylüyor. Şikayet edebilecek durumda değiliz, hassas bir konu."

"TÜRKİYE BENİ BÜYÜLEDİ"

"Türkiye'de şu ana gittiğim her şehir beni büyüledi. Deniz, sıcak hava, güzel yemekler... Hayat da çok pahalı değil. Ayrıca Türkler nasıl dayanacaklarını iyi biliyorlar."

"HOCA, 'BÜYÜK TAKIMA GİDERSİN' DİYOR"

"Burada 6 ay gibi kısa bir süre kalmak istemiyorum. Dubai'ye gitme imkanım vardı ama hocamız, 'Dubai'deki kulüp, küçük bir kulüp. Benimle 1-2 sezon geçirirsen büyük bir Türk kulübüne gidebilirsin' diyor. Dubai ya da Suudi Arabistan şimdilik bekleyebilir."