Lammens'in abisinden Galatasaray itirafı: Orada fark oluşturabilirdi

Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile anılan Belçikalı kaleci Senne Lammens ile ilgili abisinden çarpıcı bir itiraf geldi. Manchester United'a imza atan Lammens'in abisi Tom, kardeşinin Galatasaray'da hemen fark oluşturabileceğini dile getirdi.

Haber Merkezi16 Eylül 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olan kaleci Senne Lammens'in abisinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Het Nieuwsblad'in haberine göre; Senne Lammens'in abisi Tom, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyordu.

"MANCHESTER UNITED'A ŞÜPHELİYDİM"

Transfer sezonunun başlarında kardeşinin Manchester United'a gitmesinden şüpheli olduğunu söyleyen Tom, "Başlangıçta United'a transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda kararı vermek zorunda kalan Senne oldu. United ona en iyi hissiyatı verdi. Kısmen, onu neredeyse bir yıldır takip eden ve niteliklerine ikna olan United'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton sayesinde." ifadlerini kullandı.

"HEMEN FARK YARATIRDI"

Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Tom, "Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, orada kupalar için oynuyorsunuz ve Senne belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi." sözlerini sarf etti.

Son olarak Lammens'in abisi, "Ona en iyi hissi veren Manchester United oldu, Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Coton onu neredeyse 1 yıldır takip edip, yeteneklerine güveniyordu. Kulübün eski ihtişamlı günlerine dönmesi ve Senne'nin buna katkı vermesi harika bir şey olur." dedi.

Popüler Haberler
