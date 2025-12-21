Lampard'a maç sonu saldırı!

İngiliz futbolunun tanınmış teknik adamlarından Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry, Championship'te topladığı 46 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibine 4 puan fark atan Coventry, Premier Lig hedefi doğrultusunda ilerlerken, son lig maçının ardından yaşanan olaylar İngiliz futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Southampton deplasmanına giden Frank Lampard ve öğrencileri, sahadan 1-1'lik skorla dönüp zirvedeki yerini bu hafta korumayı başardı.

LAMPARD'A SALDIRDILAR

Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Coventry, karşılıklı gollerin atıldığı maçta 1-1'lik skorun ardından zor deplasmandan puan ile dönmeyi başardı. Maç sonunda Frank Lampard'a öfkelenen Southampton futbolcuları bir anda İngiliz teknik adama saldırmaya başladı.

Araya Coventry futbolcularının girmesiyle izdiham önlenmiş oldu. Olaya şaşıran Frank Lampard ise sadece baka kaldı.

'BEN BÖYLEYİM'

Frank Lampard, maç sonrası iki takım ve teknik ekip arasında yaşanan gerginliğe şu sözlerle konuya açıklık getirdi. "Ben böyleyim, duygularımı açıkça belli ederim. Kullandığım dil için özür dilerim, belki onların tarafı da kendi dilleri için özür dileyecektir."