İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lando Norris, Miami'de sprint pole pozisyonunu aldı
Spor

Lando Norris, Miami'de sprint pole pozisyonunu aldı

McLaren pilotu Lando Norris, Miami Grand Prix'sinde Sprint Sıralama Turları'nda pole pozisyonunu elde etti.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 10:07
ABONE OL

Miami Grand Prix'sinde Sprint Sıralama Turları'nda pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. McLaren pilotu, 1:27.869'luk derecesiyle takımına sezonun ilk Sprint pole'ünü kazandırdı.

Sıralama turlarında istikrarlı bir performans ortaya koyan Norris, final bölümündeki tek tur denemesinde zirveye yerleşerek en yakın rakibi Kimi Antonelli'nin 0.222 saniye önünde ilk sırayı aldı. Mercedes pilotu Antonelli ikinci olurken, diğer McLaren sürücüsü Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.

Charles Leclerc dördüncü olurken, Max Verstappen beşinci sırayı aldı. Mercedes'ten George Russell altıncı, Ferrari'den Lewis Hamilton ise yedinci oldu.

Orta sıralarda Alpine pilotları Franco Colapinto ve Pierre Gasly sırasıyla sekizinci ve onuncu sırayı alırken, Red Bull Racing'den Isack Hadjar dokuzuncu oldu.

İlk 10 dışında kalan Audi pilotları Gabriel Bortoleto ve Nico Hülkenberg 11 ve 12'nci sırada yer alırken, Haas F1 Team'den Oliver Bearman 13'üncü oldu.

Williams pilotları Alexander Albon ve Carlos Sainz 14 ve 15'inci sıraları alırken, Racing Bulls çaylağı Arvid Lindblad 16'ncı oldu.

Alt sıralarda Liam Lawson 17'nci, Esteban Ocon 18'inci sırada yer aldı. Cadillac Formula 1 Team pilotları Sergio Pérez ve Valtteri Bottas 19 ve 20'nci olurken, Aston Martin F1 Team sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll sıralamayı son sırada tamamladı.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Norris, "Harika bir sonuç, takım için mükemmel bir ödül oldu. Araca getirdiğimiz güncellemelerle yeniden tutuş hissini yakalamak güzel. Miami'yi her zaman seviyorum. Hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık ancak önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.