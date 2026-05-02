Lando Norris, Miami'de sprint pole pozisyonunu aldı

Miami Grand Prix'sinde Sprint Sıralama Turları'nda pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. McLaren pilotu, 1:27.869'luk derecesiyle takımına sezonun ilk Sprint pole'ünü kazandırdı.

Sıralama turlarında istikrarlı bir performans ortaya koyan Norris, final bölümündeki tek tur denemesinde zirveye yerleşerek en yakın rakibi Kimi Antonelli'nin 0.222 saniye önünde ilk sırayı aldı. Mercedes pilotu Antonelli ikinci olurken, diğer McLaren sürücüsü Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.

Charles Leclerc dördüncü olurken, Max Verstappen beşinci sırayı aldı. Mercedes'ten George Russell altıncı, Ferrari'den Lewis Hamilton ise yedinci oldu.

Orta sıralarda Alpine pilotları Franco Colapinto ve Pierre Gasly sırasıyla sekizinci ve onuncu sırayı alırken, Red Bull Racing'den Isack Hadjar dokuzuncu oldu.

İlk 10 dışında kalan Audi pilotları Gabriel Bortoleto ve Nico Hülkenberg 11 ve 12'nci sırada yer alırken, Haas F1 Team'den Oliver Bearman 13'üncü oldu.

Williams pilotları Alexander Albon ve Carlos Sainz 14 ve 15'inci sıraları alırken, Racing Bulls çaylağı Arvid Lindblad 16'ncı oldu.

Alt sıralarda Liam Lawson 17'nci, Esteban Ocon 18'inci sırada yer aldı. Cadillac Formula 1 Team pilotları Sergio Pérez ve Valtteri Bottas 19 ve 20'nci olurken, Aston Martin F1 Team sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll sıralamayı son sırada tamamladı.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Norris, "Harika bir sonuç, takım için mükemmel bir ödül oldu. Araca getirdiğimiz güncellemelerle yeniden tutuş hissini yakalamak güzel. Miami'yi her zaman seviyorum. Hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık ancak önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.