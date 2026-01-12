Laporta: Muhteşem futbol oynayan takımımız var

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Başkan Joan Laporta, maç sonrası konuştu.

İşte Laporta'nın açıklamaları:

"Muhteşem futbol oynayan bir takımımız var, harika bir final oldu. Hansi Flick ve ekibi harika bir iş çıkarıyorlar, bu büyük başarının mimarları onlar. Geçen sezonu ve biraz daha fazlası başarıyı yaşamak isteriz.

Barça-Madrid finali... Biz daha iyi durumda olsak da, finalde favori yoktur. Pes etmedik, beraberlik olduğundan üstesinden geldik, gerginlik yaşadık ama bunlar finalin doğasında var. Finalin senaryosu hoşuma gitti, çok çekişmeli ve çok ilginçti.

Raphinha iki gol attı, bir tane daha atabilirdi. Maçın yoğunluğunu, ritmini belirlei. Ama bu bir takım oyunu, bir oyuncuyu öne çıkarmıyoruz çünkü çok uyumlu bir takımız, takım ruhuyla oynuyoruz, çok çalışıyoruz.

Florentino Perez beni tebrik etti, maçın sonunda. Maçın başında selamlaştık ve sonunda beni tebrik etti, Real Madrid kazansaydı ben de aynısını yapardım."