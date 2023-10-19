İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0007
  • EURO
    29,6786
  • ALTIN
    1758.27
  • BIST100
    7929.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Laporta'dan Felix ve Cancelo açıklaması!''Onları takımda tutmak çabalayacağız''
Spor

Laporta'dan Felix ve Cancelo açıklaması!''Onları takımda tutmak çabalayacağız''

Barcelona Başkanı Laporta bu sezon takımda kiralık olarak forma giyen Joao Felix ve Joao Cancelo için açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2023 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Laporta'dan Felix ve Cancelo açıklaması!''Onları takımda tutmak çabalayacağız''
ABONE OL

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın iki kiralık yıldızıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Attletico Madrid'den kiralanan Joao Felix ve Manchester City'den kiralanan Joao Cancelo ile ilgili konuşan Laporta, "Eğer aynı şekilde devam ederlerse, onları takımda tutmak için çaba göstereceğiz" dedi.

"DECO BUNU BAŞARACAKTIR"

İki futbolcunun takımda kalması için sportif direktör Deco'ya inandığını kaydeden Katalan ekibinin başkanı, "Deco bunu başaracaktır" sözlerini kullandı.

Laporta, son olarak, "En iyi oyuncuların Barcelona'da kalmasını istiyorum ve Joao Felix'i uzun zamandır çok beğeniyorum" diye konuştu.

FELIX'IN RAKAMLARI

Barcelona'da 8 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

CANCELO'NUN PERFORMANSI

Manchester City'den kiralanan Joao Cancelo ise 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.