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Spor

Larkin: Bizim için sıkıntılı bir süreçti

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Olympiakos karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

18 Ekim 2024 Cuma 23:19 - Güncelleme:
Larkin: Bizim için sıkıntılı bir süreçti
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Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Olympiakos karşısında alınan galibiyet sonrası konuştu.

Larkin, "Kazandık ama maça çok kötü başladık. Geçen hafta kaybettik, 2 gün önce kaybettik. Bizim için sıkıntılı bir süreçti. Kötü de başladık ama geri dönmek için bizim için çok önemliydi." sözlerini sarf etti.

Yıldız basketbolcu, kendi performansı için, "Bir süredir ritmimi bulamamıştım. Bunda sakatlık problemleri vardı. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyordu. Sıcak girdiğimi hissettim ve katkı vermek istedim ve böyle oldu." diye konuştu.

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