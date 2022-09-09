Larkin'den üzen haber geldi! 2022 Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyecek

Ergin Ataman, şampiyonanın son 16 turunda yarın Fransa ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da yaptığı antrenmandan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tedavisi için İstanbul'da bulunan Shane Larkin'in durumuyla ilgili bu sabah bilgilendirildiklerini belirten tecrübeli başantrenör, "Ameliyat olması gerekiyor. Yapılan kontrollerde üçüncü ile dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık var. Özellikle ilk maçımız olan Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR'da da belirgin bir yırtık çıkınca artık operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisiyle konuştum. Bana, 'Koç ben çok oynamak istiyorum ama elim çok kötü, çok ağrım var. En önemlisi de topu tutamıyorum. Topu tutamadığım zaman da takıma fayda veremiyorum. Onun için ben bir an önce ameliyat olup, sahalara öyle dönmek istiyorum.' dedi." diye konuştu.

Ataman, Larkin'in milli takımın hücum düzeninde çok önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Şimdi artık mazeret döneminde değiliz. Tek bir maç oynayacağız. Maçı kazanırsak çeyrek finaldeyiz. Şimdi burada Larkin'in yerinde oynayacak oyuncularımıza bir şans doğdu. Özellikle Buğrahan Tuncer ve Şehmus Hazer onun yerini kapatacak. Zaman zaman Furkan Korkmaz'ı oraya çekeceğiz. Bu şekilde bir düzene gireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

Ergin Ataman, Fransa ile oynayacakları maça hazır olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç. Rakip oldukça güçlü bir takım. Pota altında özellikle Gobert ve Yabusele ile ciddi anlamda etkililer. Orayı bir kere durdurmamız gerekiyor. Ribaunt hakimiyetini almamız lazım. Yine kenardan Moustapha Fall geliyor. O da pota altında dominant bir oyuncu. Yine uzun oyuncuları Poirier ve Amath M'Baye var. Skorer pozisyonunda bir NBA yıldızı Evan Fournier çok etkili. Bir de Thomas Heurtel takımın en çok asist yapan oyuncusu. Biz planlarımızı yaptık. Bir kere dış adamları iyi durdurmamız gerekiyor. Dış adamlara iyi baskı yapıp, pota altında da ribauntları kontrol edebilirsek maça ortak oluruz. Maçı kazanmak için sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Kolay bir maç değil. Ama Türk Milli Takımı da bu tip maçları hep sert oynayan, kolay bir şekilde vermeyen bir takım. Kazanan takım çeyrek finale çıkacak. Biz o çeyrek finalist olmak için tüm gücümüzle sahada olacağız."

Antrenmanın son bölümünde hafif bir sakatlık yaşayan Melih Mahmutoğlu'nun durumu hakkında da bilgi veren Ataman, "Melih'in ayağı antrenmanda hafif döndü ama yarın maçı oynayacağını düşünüyorum. Doktorlar çok ciddi bir şey olmadığını söyledi. Tedbir amaçlı buz yaptılar. Melih yarın sahada olur diye tahmin ediyorum." dedi.

- "BEN MAZERET ÜRETMEYİ SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Fransa ile oynayacakları maçın yerel saatle 12.00'ye alınmasıyla ilgili soru üzerine, şöyle konuştu:

"Alındı artık yapılacak bir şey yok. Bakıyorum herkes 'Ergin Ataman sürekli mazeret üretiyor.' diyor. Ben mazeret üretmeyi seven biri değilim, sadece birtakım gerçeklerden söz ediyorum. Bu turnuva boyunca yaşadığımız gerçekler var. İspanya maçının bitmesine 1 dakika 20 saniye kala Furkan Korkmaz'ın hiç topa baskı yapmıyorken, arkası dönükken topuğunun ucuyla çizgiye basmasından dolayı verilen teknik faulün dünyada hiçbir yerde çalınmayacağını belirttim. Bunu belirtirken çok üst düzey hakemlerden görüş alarak belirttim. Bizim Türk spor medyası olarak bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu bir hakem hatası olamaz, bu bir niyet meselesidir. Ben bunları dile getiriyorum, bakıyorum bazı arkadaşlarda 'Ergin Ataman sürekli mazeret üretiyor.' diye bir düşünce var. "

Grup maçlarını oynadıkları Gürcistan'da birçok sorunla karşılaştıklarını aktaran Ataman, "Avrupa'da gerçekten bir Avrupa Şampiyonası oynandı. Ama biz Gürcistan'da bunu oynayamadık. Her gün bir saat git bir saat gel, salonda 50-100 kişiye maç oyna. Gürcistan maçında olan olaylar belli. Buraya geldik, ilk maçı da buranın saatiyle 12.00'de oynayacağız. Benim tepkim bunaydı. Biz 1,5 aydır buna hazırlanıyoruz. Dün zaten 10 saatlik bir yolculuk yaptık. Oynayacağımız Fransa, Köln'den buraya 40 dakikada geldi. Bu şartlarda bizi saat 12.00'de oynatma. Akşam oynat ya da bir gün daha ara ver. Ben bunlara tepki gösterdim, yoksa bir mazeret üretmiyorum. Dün antrenmana yetişemedik. Bu nasıl bir organizasyon, bu nasıl bir Avrupa Şampiyonası." değerlendirmesinde bulundu.



- FURKAN KORKMAZ: "BÜTÜN KONSANTRASYONUMUZU VERİP, KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

A Milli Takım oyuncularından Furkan Korkmaz da yarın Fransa karşısında ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Bütün konsantrasyonumuzu verip, kazanmaya çalışacağız. Bir kere kesinlikle onlara ikinci şansları vermemeliyiz. Turnuva boyunca hücum ribauntlarından çok sayı verdik. İkinci şansları verdik. Fransa da uzun oyuncuları olan bir takım. Kolay ritme giren ve farkı açabilen bir takım. Ama onlardan çok bizim ne yapacağımız önemli olacak. Savunmada gerekli sertliği koyabilirsek bence maç bizim için çok daha kolay geçebilir." şeklinde görüş belirtti.

Yaşadığı bel spazmının tamamen geçtiğini aktaran Furkan Korkmaz, "Sağlıklıyım ama kendi fiziğimi ve vücut direncimi biliyorum. Oradan biraz uzak olduğumuzun farkındayım." dedi.

Milli basketbolcu, Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle şampiyonaya devam edemeyecek olması hakkında ise "Hazırlık döneminde biraz Larkin olmadan oynadık. Ben onun pozisyonunda oynamıştım. Fena bir iş yaptığımı düşünmüyorum ama Larkin'in takımda olması bizim için çok ciddi bir avantaj olurdu. Eli gerçekten kötüydü. Ona rağmen sahaya çıkıp oynadı. Onu da kutlamak lazım. Umarım en kısa sürede iyileşir. Onsuz oynamak zor olacak ama diğer oyuncular çıkıp elinden gelenin en iyisini yaparsa kazanamayacağımız bir maç değil." açıklamasını yaptı.