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Spor

Larkin'e naza değdi! 2 maçta yok

A Milli Takım'da Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı

14 Şubat 2020 Cuma14:52 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:52

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi."

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