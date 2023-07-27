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Spor

Lars Dendoncker, 22 yaşında futbola veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen başarılı oyuncu Lars Dendoncker, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle aktif futbol yaşantısını bitirme kararı aldı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
Lars Dendoncker, 22 yaşında futbola veda etti
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Brighton'ın 22 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Lars Dendoncker, kalp rahatsızlığı nedeniyle aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından erken emeklilik kararının gerekçelerini paylaşan Dendoncker, "Çocukken, tek bir hayalim vardı. Profesyonel bir futbolcu olmak. Ancak profesyonel kariyerim ve hayalim, çok erken sonuna geldi. Kalp rahatsızlığım nedeniyle, futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Sağlığımı düşmek zorundayım. Bu, hayatımda aldığım en zor karardı. Ama geri dönüşü yok ve geleceğe odaklanmalıyım." ifadelerini kullandı.

Futbola Club Brugge'ün altyapısında başlayan defans oyuncusu, 2020 yılında transfer olduğu Brighton'ın 21 yaş altı takımında 21 maçta 1 gole imza atmıştı.

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