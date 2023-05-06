İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Las Vegas, 1982'den beri ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak
Spor

Las Vegas, 1982'den beri ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak

Formula 1'de Las Vegas, 1982 yılından bu yana ilk kez bir Grand Prix'e ev sahipliği yapacak.

NTV Spor6 Mayıs 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Las Vegas, 1982'den beri ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak
ABONE OL

Formula 1'de Las Vegas, 1982'den beri ilk kez bir Grand Prix'e ev sahipliği yapacak. Yarış, Nevada'da, Las Vegas Strip'i de içeren geçici bir sokak pistinde gerçekleşecek.

Yarış 19 Kasım Pazar günü koşulacak ancak şimdiden biletlerine yoğun bir ilgi var. 500 Dolar'a bilet bulunabilen yarış için 1 milyon Dolar değerinde bir bilet satıldı. Sky Sports'un haberine göre; bu bilet 6 kişilik bir deneyimi içerecek. Servet değerindeki bilet elbette sadece yarışı izleme deneyiminden ibaret değil. Peki Formula 1'in en gösterişli etkinliklerinden birisi olmaya aday yarışın biletinin içeriği ne?

Team BHP'ye göre; 6 kişilik bilette VIP deneyimi yaşanabilecek. Biletin sahipleri hafta sonunda diğer seyircilerin erişemeyeceği etkinliklere ulaşabilecek.

Bilet sahipleri F1 aktivasyonu sahibi olarak padokun içindeki ünlü bir kulübe erişecek ve kırmızı halı ve başlangıç partisinde yer alabilecek.

Bilet sayesinde 6 şanslı kişi Las Vegas Havalimanı'na geliş ve gidişte özel şoför hizmeti alacak. İzleyiciler 4 gün boyunca en lüks odalardan birinde konaklama imkanına sahip olacak.

1 milyon Dolarlık biletin satılacak olduğu öğrenildikten sonra içeriği de merak ediliyordu. Yabancı basında biletin dökümüne dair belge yayınlandı.

Bu yarış, 1982 Caesars Palace Grand Prix'sinden bu yana Las Vegas'ta düzenlenen ilk Formula 1 yarışı olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.