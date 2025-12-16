Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini belirten ve Beşiktaş'ta son maçına 2 Kasım'daki F.Bahçe derbisinde çıkan Rafa, bu tarihten itibaren forma giymedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor derbisinin ardından, "Rafa hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli'nin, Lassana Diarra davasında alınan kararları uygulamak istediği iddia edildi. Karar bir oyuncunun, oynatılmamasını ayrılık için 'Haklı gerekçe' olarak görüyor. Beşiktaş oyuncunun kendisinin oynamak istemediğini yazılı ve açık şekilde belgelemeli.

BOSMAN'DAN DAHA ETKİLİ

2013 yılında Lassana Diarra, Lokomotiv Moskova ile sözleşme imzalamıştı. Diarra, kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle bir yıl sonra sözleşmesini tek taraflı feshetti. FIFA, feshi haksız buldu ve Diarra'yı tazminata mahkum etti. CAS da FIFA kararını onadı. Dava AB Adalet Divanı'na (CJEU) taşındı. Ekim 2024'te ise CJEU, FIFA'nın ilgili transfer kurallarının AB hukuku, serbest dolaşım ve çalışma özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi. Diarra kararının, genel olarak sporun ve özellikle futbolun yönetimi üzerinde Bosman kararından daha önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.