İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7166
  • EURO
    50,2181
  • ALTIN
    5884.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lassana Diarra durumu yaşanabilir! Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği
Spor

Lassana Diarra durumu yaşanabilir! Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği

Beşiktaş'n Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın durumu belirsizliğini koruyor. Rafa Silva'nın durumu Beşiktaş'ı Lassana Diarra emsaline götürebilir. İşte detaylar...

AKŞAM16 Aralık 2025 Salı 09:12 - Güncelleme:
Lassana Diarra durumu yaşanabilir! Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği
ABONE OL

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini belirten ve Beşiktaş'ta son maçına 2 Kasım'daki F.Bahçe derbisinde çıkan Rafa, bu tarihten itibaren forma giymedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor derbisinin ardından, "Rafa hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli'nin, Lassana Diarra davasında alınan kararları uygulamak istediği iddia edildi. Karar bir oyuncunun, oynatılmamasını ayrılık için 'Haklı gerekçe' olarak görüyor. Beşiktaş oyuncunun kendisinin oynamak istemediğini yazılı ve açık şekilde belgelemeli.

BOSMAN'DAN DAHA ETKİLİ

2013 yılında Lassana Diarra, Lokomotiv Moskova ile sözleşme imzalamıştı. Diarra, kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle bir yıl sonra sözleşmesini tek taraflı feshetti. FIFA, feshi haksız buldu ve Diarra'yı tazminata mahkum etti. CAS da FIFA kararını onadı. Dava AB Adalet Divanı'na (CJEU) taşındı. Ekim 2024'te ise CJEU, FIFA'nın ilgili transfer kurallarının AB hukuku, serbest dolaşım ve çalışma özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi. Diarra kararının, genel olarak sporun ve özellikle futbolun yönetimi üzerinde Bosman kararından daha önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.