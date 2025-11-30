İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Laszlo Benes gol sayısını 3'e çıkardı
Spor

Laszlo Benes gol sayısını 3'e çıkardı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, Çaykur Rizespor maçında kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken gol sayısını da 3'e çıkardı.

IHA30 Kasım 2025 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Laszlo Benes gol sayısını 3'e çıkardı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Mücadelenin 57. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 3. gol sevincini yaşadı.

Benes, Kocaelispor ve Antalyaspor deplasmanlarında da fileleri 1'er kez havalandırmıştı.

Karadeniz temsilcisi karşısında maça 11'de başlayan Laszlo Benes, 90 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.