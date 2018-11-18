Laurent Blanc'tan Comolli'ye yanıt: İstediğim oyuncuları almazsanız gelmem

Fenerbahçe'de yola Erwin Koeman'la devam etme kararının ardındaki gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Hollandalı teknik adamın ilk 3 maçındaki performansının yanı sıra, yeni hoca için yapılan çeşitli görüşmelerden istenen sonucun çıkmaması da "yola devam" kararında etkili oldu. Damien Comolli'nin ilk hedefi olan Laurent Blanc'la bir görüşme gerçekleştirdiği ancak Fransız teknik adamın istediği oyuncuların alınamayacağını öğrenince anlaşmanın suya düştüğü aktarıldı.

OYUNCULAR SAYGI DUYUYOR

Marka bir teknik adamla anlaşma noktasına gelindiği ancak son kararı Başkan Ali Koç'un verdiği öğrenildi. Koeman'la iyi bir ritm yakalanması, taraftarın da Hollandalıyı benimsemesi, devam kararında önemli rol oynadı.

Koç ile Comolli arasında yapılan istişarede, "Hocamızın donanımı yeterli. Oyuncu grubumuz kendisine saygı duyuyor. Kendisini kanıtlama çabasında… Şu mali tabloda yeni bir maceraya atılmaktansa ona bir şans vermemiz kulüp için daha iyi olacaktır" görüşünde birleşildi.

(Güneş)