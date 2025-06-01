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Spor

Lautaro Martinez: Galibiyeti hak ettiler

Şampiyonlar ligi finalinde PSG'ye 5-0'lık skorla mağlup olan Inter'in kaptanı Lautaro Martinez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Lautaro Martinez: Galibiyeti hak ettiler
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Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi finalinde oynadıkları maçın ardından konuştu.

Arjantinli yıldız, "Hazırlandığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik. Paris'i tebrik ederim, hata yapmadılar ve galibiyeti hak ettiler." dedi.

Martinez, "Takım, teknik direktör ve kulüp ile gurur duyuyorum. Kupa kazanamasak da harika bir sezon geçirdik. Şimdi yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama gururluyum." sözlerini sarf etti.

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