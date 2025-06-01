Lautaro Martinez: Galibiyeti hak ettiler

Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi finalinde oynadıkları maçın ardından konuştu.

Arjantinli yıldız, "Hazırlandığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik. Paris'i tebrik ederim, hata yapmadılar ve galibiyeti hak ettiler." dedi.

Martinez, "Takım, teknik direktör ve kulüp ile gurur duyuyorum. Kupa kazanamasak da harika bir sezon geçirdik. Şimdi yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama gururluyum." sözlerini sarf etti.