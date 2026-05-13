Lautaro Martinez: Hakan bizim için çok önemli bir oyuncu

Sezonu erken şampiyonlukla taçlandıran Inter'de gözler şimdi ikinci kupaya çevrilmiş durumda. Lautaro, sezonun genel değerlendirmesini yaparken takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını söyledi.

"Sezon bizim için çok olumlu geçti. Sezonun ortalarından itibaren önemli bir ivme yakaladık ve son bölümü de çok iyi oynayarak şampiyonluğu kazandık. Bu şampiyonluk bizim için çok değerliydi ve istediğimiz hedefe ulaştığımız için mutluyuz. Şimdi Lazio karşısında sezonun ikinci kupasını kazanma şansımız var."

Finalde karşılaşacakları Lazio'nun da kupayı kazanmak için büyük motivasyona sahip olduğunu belirten Arjantinli yıldız, Inter'in oyun anlayışından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

"Nasıl bir Inter izleyeceğinizi göreceksiniz ama biz her zaman oyunu kontrol etmek ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak isteyen bir takımız. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Inter olarak sezonun ikinci kupasını da kazanmak istiyoruz."

Lautaro daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Lazio da çok güçlü bir takım ve onların da kupa kazanma hedefi var. Bu yüzden çok güzel ve zorlu bir maç olacak."

Son yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde eden Inter'in bu sezon turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili de konuşan Lautaro, yaşadıkları hayal kırıklığını gizlemedi.

"Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde devam edememek bizi çok üzdü. Çünkü son yıllarda Avrupa'da çok önemli işler yaptık, iki kez finale kadar yükseldik ve Inter'i Avrupa'da yeniden güçlü bir marka haline getirdik. Elbette hayal kırıklığı yaşadık ama artık bunu düşünme zamanı değil. Şimdi tamamen yarınki finale odaklandık."

Şampiyonlar Ligi için de gelecek sezon düşüneceğiz ifadesini kullandı.

Başarılı sezonda takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile olan uyumuna da değinen Lautaro, milli futbolcuya övgüler yağdırdı.

"Hakan bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu sezon sakatlıklar yaşadı ama sahaya çıktığında her zaman kalitesini gösterdi. Takım adına çok değerli bir isim. Önemli olan şu anda herkesin formda olması."

Gelecek sezon da birlikte oynayıp oynamayacakları yönündeki soruya ise Inter kaptanı kısa ama dikkat çeken bir cevap verdi: "Umarım..."