Lautaro Martinez'den geleceği için açıklama

Inter forması giyen Lautaro Martinez, geleceğiyle ilgili konuştu.

Arjantinli golcü, "Milano benim evim. Sokakta birçok insan beni durduruyor, tüm insanlar bana saygılı davranıyor. Bir restoran satın alarak yatırım yaptım. Bu, Milano'nun her zaman hayatımın bir parçası olacağı anlamına geliyor. Sportif anlamda da Inter'e kupalar kazandırmaya devam etmek istiyorum. Şampiyonluklar kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok yaklaştık. Bu şekilde gelişmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

Inter'de bu sezon 39 maçta süre bulan Lautaro Martinez, 18 gol attı ve 6 asist yaptı.